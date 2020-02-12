Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına minibüs bağışı - Son Dakika
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Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına minibüs bağışı

6 saat önce

Bodrum ilçesinde düzenlenen konserin geliriyle alınan minibüs, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlandı.

Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına minibüs bağışı, System.String[]

Bodrum ilçesinde düzenlenen konserin geliriyle alınan minibüs, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfına bağışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlıgˆı ile Bodrum Belediyesi ana sponsorlugˆunda 14 Eylül'de gerçekleştirilen "7. Geleneksel C-Majör I·s¸'ten Sesler Korosu" konserinin geliriyle 22 kişilik minibüs satın alındı.

Minibüs düzenlenen törenle vakfa teslim edildi.

Vakfın ana binasındaki törene vakıf yönetim kurulu başkanı İbrahim Akkaya, yönetim kurulu üyeleri, C-Majör İş'ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır, koro üyeleri, vakıf öğrencileri, çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Recai Çakır, yaptığı konuşmada, C-Majör'ün iş insanlarından oluşan bir iyilik hareketi olduğunu ve bugüne kadar yedi konser verdiklerini söyledi.

Son konserin vakıf yararına yapıldığını hatırlatan Çakır, konserden elde edilen gelirle minibüs aldıklarını belirtti.

Bodrum Engelliler Sagˆlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya da vakıftaki 180 engelliden 165'inin servislerle evlerinden alınarak vakfa getirildiğini ifade ederek, bağışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Minibüs teslim edildikten sonra destekçilere vakfın öğrencileri tarafından hazırlanan teşekkür plaketleri verildi. Daha sonra törene katılanlar, konserde önemli bir miktarda bağış yapan Denizbank'ın Turgutreis Şubesine giderek, şube müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

İbrahim Akkaya, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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