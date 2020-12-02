BOED Genel Başkanı Özlemiş, "Her sağlıklı birey, engelli adayıdır" - Son Dakika

BOED Genel Başkanı Özlemiş, "Her sağlıklı birey, engelli adayıdır"

02.12.2020 16:11
BOED Genel Başkanı Özlemiş,

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik yapmış olduğu dev çalışmalarla Türkiye genelinde engelli camiaları tarafından yakından tanınan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik yapmış olduğu dev çalışmalarla Türkiye genelinde engelli camiaları tarafından yakından tanınan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş tarafından yapılan açıklamada, "Dünya'nın ve ülkemizin zor günlerden geçtiği bu pandemi sürecinde bizde üzerimize düşeni görev ve sorumluluklarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Engellilerimizin tüm sorunlarının çözümü noktasında çabalarımız sürerken bir yandan da bünyemizdeki engelli üyelerimizi sosyal faaliyetlerle rehabilite edebilmek adına iş atölyelerimizde el sanatları üzerine çalışmalarımıza pandemi nedeniyle ara versek de genel anlamda devam ediyoruz "denildi.

Her sağlıklı bireyin, birer engelli adayı olduğunun altını çizen Güler Çapraz Özlemiş, "Engelli bireyler olarak en büyük arzumuz, engelliye acınması değil, tam tersi engelliye fırsat verilmesidir. Başta istihdam olmak üzere, hayatın her alanında engelli bireylerin de var olduğunun bilinciyle, engellilerin de kendi yeteneklerine göre iş sahalarında istihdam edilebilmeleri noktasında mevcut yasaların tam anlamıyla işverenler tarafından uygulanması en büyük arzumuzdur. Devletimiz yüzde 3 engelli çalıştırma zorunluluğunu iş dünyasına şart koşmuştur. Ama bu durum ülkemizde 15 milyon civarında olan engelli nüfusu arasında çalışabilecek durumda olan yaklaşık 8 milyon engellinin istihdamı için yeterli değildir. Bizler engellilerin iş hayatında yeteneklerine göre istihdam edilmesi halinde hem işverene fayda sağlayacağına inanıyor hem de bu vesile ile devletimizin engellilere yönelik yaptığı harcama yükünün hafifletileceğinden hiç kuşku duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli birey ile birlikte yaşamak zorunda olan ailelere yönelik devletin bakım ücreti altında yaptığı ödemelerin bir bölümünde kesintiler uygulanmasının engelli ailelerine olumsuz olarak yansıdığını hatırlatan Genel Başkan Özlemiş, "İçinde bulunduğumuz Covid19 pandemisi nedeniyle yapılan bu kesintileri anlayışla karşılıyoruz ama pandeminin sona ermesinin ardından da bu kesintilerin yeniden engellilere ödenmesini arzuluyoruz. Bu duygularla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumumuzun engellilere yönelik farkındalığının artmasını temenni ediyor; Korona virüs ile mücadele eden tüm hastalara acil şifalar ve bu illet nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

BOED Genel Başkanı Özlemiş, Her sağlıklı birey, engelli adayıdır
BOED Genel Başkanı Özlemiş, Her sağlıklı birey, engelli adayıdır
BOED Genel Başkanı Özlemiş, Her sağlıklı birey, engelli adayıdır

Dünya Engelliler Günü, Balıkesir, Ayvalık, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BOED Genel Başkanı Özlemiş, 'Her sağlıklı birey, engelli adayıdır' - Son Dakika


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