Boğacı muhtar kamera sistemiyle köyünü 7/24 izliyor

Muğla'nın Menteşe İlçesine bağlı Akkaya Mahallesinde boğa güreşlerinin geliri ile kamera sistemi kuruldu. Aynı zamanda boğacılık yapan köy muhtarı Birol Çetin, muhtarlık odasında köyün giriş çıkışı ve meydanını 24 saat kameralardan izliyor.



Güvenlik kamera sistemi sayesinde köyde gerçekleşen asayiş olaylarının çözüldüğünü belirten Akkaya Mahalle Muhtarı Birol Çetin, "Geçtiğimiz yıllarda boğa güreşlerinin geliri ile köyümüze kamera sistemi kurduk. Köyümüzde olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldık. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerimize de yardımcı oluyoruz. Hırsızlık ya da herhangi bir adli olayda kameraları kullanıyoruz. Ben boğacılık yapıyorum. Yıllardır boğa güreşlerinin gelirleri ile cami ve okulumuzun bakımı, güvenlik kamera sistemi, düğün salonunun üst kısmını yaptırdık. Bunlar boğa güreşinden elde edilen yardımlar sayesinde yapıldı. Geleneksel boğa güreşlerimizi her sene devam ettiriyoruz" dedi.



Jandarma da faydalanıyor



Muhtar Çetin konuşmasının devamında, "Güvenlik kamera sistemi sayesinde geçenlerde bir kaza tespit edildi. Yerkesik yolu üzerinde. Jandarma gelerek kazayı kimin yaptığına bu kameralardan baktı. Ufak bir hırsızlık oldu. Ona da buradan bakıldı" diye ifade etti. - MUĞLA