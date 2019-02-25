Son Dakika Haberleri: Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Venezuela İçin Diyalog Çağrısı

Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Venezuela İçin Diyalog Çağrısı

1 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Lima Grubu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeler öncesi diyalog çağrısı yaptı.

Bolivya Devlet Başkanı Morales'ten Venezuela İçin Diyalog Çağrısı, System.String[]
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Lima Grubu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeler öncesi diyalog çağrısı yaptı.

Morales, Guaido'nun Venezuela krizi nedeniyle Lima Gurubu ve Pence ile yapacağı görüşme öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda diyalog çağrısında bulundu.

Morales, "Lima Gurubunun kardeş başkanlarından isteğim, politik farklılıklarımıza saygı duyarak, savaş ve yıkım yerine hayat kurtarmak için diyaloğun daima seçenek olduğunu hatırlamalarıdır." ifadesini kullandı.

Guaido, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yapılacak Lima Grubu toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:54 Kaynak: AA

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