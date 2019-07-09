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Bolu'da cinsel istismar iddiasına tutuklama

1 saat önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde zihinsel engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu'da cinsel istismar iddiasına tutuklama, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde zihinsel engelli kızı kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yumrutaş köyünde ailesiyle yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli F.B'nin (20) pazar günü akşam eve gelmediğinin bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Sabah eve dönen F.B. jandarmaya verdiği ifadesinde, 4 kişi tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğradığını anlattı.
Bunun üzerine ekipler E.Ü, E.Ç, E.Y. ve U.Z'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y, E.Ü. ve U.Z. "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:01 Kaynak: AA
Yumrutaş, Mengen, Bolu, Güncel
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