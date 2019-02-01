Son Dakika Haberleri: Bolu'da Feci Kaza: 9 Yaralı

Bolu'da Feci Kaza: 9 Yaralı

1 saat önce

Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Bolu'da Feci Kaza: 9 Yaralı, System.String[]
Bolu'da, D-100 karayolu üzerinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için 112 ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 karayolu Yeniçağa otoyol bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gitmekte olan Halil Kayalı yönetimindeki hafif ticari araç, D-100 karayolundan TEM otoyoluna bağlanmak isteyen Nihat Karakoç idaresindeki 37 LB 452 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü, Mehmet Yusuf Karakoç, Eslem Karakoç, Serpil Karakoç, Erdoğan Kızılırmak ve Emine Kızılırmak ile hafif ticari araç sürücüsü Halil Kayalı ve yolcu olarak bulunan Kezban Kayalı ve Ergin Cıbır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Erdoğan ve Emine Kızılırmak'ı kurtarmak için itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri seferber oldu. Kızılırmak çifti yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede, Yeniçağa ve Bolu merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:47 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa
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