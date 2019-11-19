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Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Savaş idaresindeki 14 LG 016 plakalı hafif ticari araç ile Nazmi Çelik yönetimindeki 20 KL 877 plakalı otomobil, Tepecik mahallesi Karaca sokakta bulunan kavşakta çarptıştı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Fatih Savaş ve Mukaddes Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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