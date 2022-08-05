Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan

05.08.2022 11:44
Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan

Bolu'da üzerinden bin 795 lira para çıkan dilenci ile tartışan zabıta memuru, "2011 yılında göreve başladığımda dileniyordun. Yıl 2022 oldu hala dileniyorsun" dedi.

Bolu'da üzerinden bin 795 lira para çıkan dilenci ile tartışan zabıta memuru, "2011 yılında göreve başladığımda dileniyordun. Yıl 2022 oldu hala dileniyorsun" dedi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların şikayetleri üzerine İzzet Baysal Caddesi üzerinde dilenen şahıslar üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada dilencilik yapan Ahmet B. (78) suç üstü yakalandı. Ahmet B.'nin üzerinde yapılan aramalarda bin 795 lira para çıktı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesine göre işlem yapılarak 277 TL idari para cezası kesildi. Ahmet B.'nin üzerinden çıkan paraya ise kamuya geçirilmek üzere el koydu.

Zabıta memuru isyan etti

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen Ahmet B. ile memur arasında tartışma yaşandı. Dilencilik yapmadığını iddia eden Ahmet B.'nin tepkilerine karşılık veren zabıta memuru, "Yıllardan beridir aynısını yapıyorsun. Ben buraya 2011 yılında geldim. O zaman da dileniyordun. Yıl 2022 yine dileniyorsun" dedi. - BOLU

YORUMLAR
500
Batman'da 16 iş yerine cezai işlem uyulandı Batman'da 16 iş yerine cezai işlem uyulandı Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: '2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun' Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan: '2011'de geldim dileniyordun, yıl 2022 hala dileniyorsun'
Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıta memurundan dilenciye 11 yıllık isyan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement