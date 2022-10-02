Derbi sonrası herkes çok şaşkın! 27 yıl sonra bir ilk yaşandı

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

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