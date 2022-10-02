Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor

02.10.2022 18:38

Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Bolu Dağı'nın D-100 geçişinde sis etkisini gösteriyor.

Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu bölgede, sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Kara yolunun özellikle Bakacak, Seymenler, Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, sis ve yağışın bölgenin yüksek kesimlerinde hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor - Son Dakika
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