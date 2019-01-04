Bolu Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobili 20 Metre Savurdu

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobili 20 metre savurdu
BOLU'da, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Dağkent mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine giden Recep Bülbül
idaresindeki BN HR 8181 yabancı plakalı otomobil, tipi şeklinde yoğun kar yağışının yaşandığı yolda kırmızı ışıkta bekleyen Özen Çolak yönetimindeki 14 GH 843 plakalı otomobile arkadan hızla çarptı. Lüks otomobilin çarptığı eski model otomobil yaklaşık 20 metre savruldu. Kazada sürücü Özen Çolak ve otomobilin arka koltuğunda sıkışan Abdullah Çolak
yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Abdullah Çolak, UMKE ve itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan lüks otomobilin sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle trafik ışığını göremediğini iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.