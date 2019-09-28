Son Dakika Haberleri: Borçka'da şiddetli yağış (5)
Son Dakika Güncel Haber

Borçka'da şiddetli yağış (5)

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmaması vatandaşları sevindirdi.

Artvin'in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmaması vatandaşları sevindirdi.

Küçükköy Mahallesi Muhtarı Ebubekir Kambur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle menfezlerin tıkandığını söyledi.

Olayın ardından çalışmalara başladıklarını dile getiren Kambur, "Burası üçüncü kez aynı şekilde oluyor. Bunu engelleyemedik. Orada yaşayan ve mahsur kalan aileleri de bir sıkıntı yaşanmasın diye güvenli bölgeye taşıdık." dedi.

Kambur, sabah 08.30 gibi yağmurun şiddetini artırdığını belirterek, "Belediye, İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları ve diğer bütün ilgili ekiplerimiz buraya geldiler. Allah hepsinden razı olsun. Moral bulduğumuz şey can kaybımızın olmaması. Allah'a şükürler olsun. İnşallah yağmur yavaşça duruyor." diye konuştu.

İlçede esnaf olan Yaşar Özdemir de yağışın sabah namazından sonra şiddetini artırdığını aktararak, "Yağış şiddetlendikten sonra dere birden kabardı. Allah'ımıza şükürler olsun can kaybımız yok. Hasar var. Gelen mala gelsin, yapacak bir şey yok." ifadesini kullandı.

Borçka'da şiddetli yağış (5)

Artvin, Borçka, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin'deki selde sürüklenen kamyon kasası, 26 km mesafe kat ederek ilçe değiştirdi
Artvin'deki selde evini çamur basan aile, iki dakikayla ölümden döndü Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 15:06:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borçka'da şiddetli yağış (5)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]