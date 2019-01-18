Son Dakika Haberleri: Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

1 saat önce

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri, System.String[]
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 41.132.266.371 1,27
Garanti Bankası 38.430.000.000 0,83
Akbank 34.060.000.000 0,79
Tüpraş 32.554.496.000 4,38
Turkcell 31.328.000.000 2,12
Bim Mağazalar 28.356.240.000 8,95
Ereğli Demir Çelik 27.615.000.000 0,91
ASELSAN 27.542.400.000 2,94
Enka İnşaat 22.950.000.000 0,63
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,49
Ford Otosan 20.054.506.500 5,86
Türk Hava Yolları 19.927.200.000 0,54
İskenderun Demir Çelik 18.850.000.000 1,13
Sabancı Holding 17.241.413.217 0,60
Yapı ve Kredi Bank. 15.204.692.311 0,38
Türk Telekom 14.175.000.000 2,57
Şişe Cam 12.937.500.000 0,98
Anadolu Efes 12.232.894.734 0,88
Arçelik 12.176.622.254 1,36
Vakıflar Bankası 10.775.000.000 0,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:45 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Koç Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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