Son Dakika Haberleri: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

7 saat önce

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 14.00 itibarıyla 1 trilyon lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 50.667.243.039 1,49
Garanti Bankası 41.076.000.000 0,80
Akbank 38.220.000.000 0,74
Tüpraş 32.203.909.120 2,51
Bim Mağazalar 29.546.352.000 8,77
Turkcell 29.304.000.000 1,69
Enka İnşaat 28.950.000.000 0,79
İş Bankası (C) 27.854.814.300 0,51
Ereğli Demir Çelik 25.515.000.000 0,89
Ford Otosan 24.353.154.000 5,27
Türk Telekom 23.240.000.000 2,59
Aselsan 21.671.400.000 1,82
Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,51
İskenderun Demir Çelik 18.734.000.000 1,23
Türk Hava Yolları 17.677.800.000 0,47
Sabancı Holding 17.608.685.925 0,55
Arçelik 12.548.272.767 1,39
Tofaş Oto. Fab. 12.220.000.000 3,06
Anadolu Efes 11.936.842.102 0,99
Vakıflar Bankası 11.600.000.000 0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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