Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 785 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 49.348.576.053 1,13 Bim Mağazalar 42.504.000.000 7,91 Aselsan 41.655.600.000 2,58 Ford Otosan 41.056.470.000 8,60 Enka İnşaat 40.432.000.000 0,82 Ereğli Demir Çelik 39.585.000.000 0,98 Garanti Bankası 39.522.000.000 0,65 Turkcell 35.464.000.000 1,75 Akbank 33.384.000.000 0,57 İş Bankası (C) 30.554.796.300 0,47 Türk Telekom 28.245.000.000 2,63 Yapı ve Kredi Bank. 25.763.506.416 0,55 İskenderun Demir Çelik 24.099.000.000 1,10 Tüpraş 22.575.290.880 2,34 Sabancı Holding 21.975.150.337 0,60 Şişe Cam 20.891.119.863 0,96 Arçelik 19.447.457.740 1,53 Vakıflar Bankası 18.825.100.402 0,43 Türk Hava Yolları 16.615.200.000 0,38 Coca Cola İçecek 14.880.690.747 1,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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