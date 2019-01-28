Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
35 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 12,16 10,72 13,43 Polisan Holding 7,10 6,36 11,64 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|12,16
|10,72
|13,43
| Polisan Holding
|7,10
|6,36
|11,64
| Galatasaray Sportif
|1,42
|1,35
|5,19
| ICBC Turkey Bank
|6,51
|6,21
|4,83
| Alarko GMYO
|47,98
|45,88
|4,58
|Pegasus
|29,34
|28,34
|3,53
|Arçelik
|18,51
|17,95
|3,12
| Netaş Telekom.
|7,61
|7,39
|2,98
|Türk Hava Yolları
|15,06
|14,67
|2,66
|Metro Holding
|0,79
|0,77
|2,60
| Fenerbahçe Futbol
|7,50
|7,32
|2,46
| İhlas Gayrimenkul
|1,02
|1,00
|2,00
| Koza Altın
|58,50
|57,50
|1,74
| Ege Endüstri
|382,50
|376,50
|1,59
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,30
|1,54
|Şişe Cam
|5,98
|5,89
|1,53
| Aksa Enerji
|2,97
|2,93
|1,37
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,54
|1,30
|Tüpraş
|137,00
|135,30
|1,26
|Çemaş Döküm
|0,81
|0,80
|1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:47 Kaynak: AA
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