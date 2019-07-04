Borsada en çok değer kazanan hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,87 1,78 5,06 Vakıflar Bankası 4,79 4,63...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kerevitaş Gıda
|1,87
|1,78
|5,06
|Vakıflar Bankası
|4,79
|4,63
|3,46
|Hektaş
|14,23
|13,77
|3,34
|Migros Ticaret
|14,53
|14,09
|3,12
|Gersan Elektrik
|2,34
|2,27
|3,08
|İş GMYO
|1,02
|0,99
|3,03
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,36
|2,78
|Türk Telekom
|5,36
|5,22
|2,68
|Göltaş Çimento
|11,26
|11,01
|2,27
|Türk Traktör
|33,00
|32,36
|1,98
|Türk Hava Yolları
|13,41
|13,19
|1,67
|Pegasus
|47,16
|46,40
|1,64
|Anadolu Cam
|2,87
|2,83
|1,41
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,47
|1,36
|Garanti Bankası
|9,92
|9,79
|1,33
|Bim Mağazalar
|86,80
|85,70
|1,28
|T.S.K.B.
|0,79
|0,78
|1,28
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,57
|2,54
|1,18
|GSD Holding
|0,87
|0,86
|1,16
|Yataş
|4,60
|4,55
|1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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