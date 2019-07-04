Son Dakika Haberleri: Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,87 1,78 5,06 Vakıflar Bankası 4,79 4,63...

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Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 1,87 1,78 5,06
Vakıflar Bankası 4,79 4,63 3,46
Hektaş 14,23 13,77 3,34
Migros Ticaret 14,53 14,09 3,12
Gersan Elektrik 2,34 2,27 3,08
İş GMYO 1,02 0,99 3,03
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78
Türk Telekom 5,36 5,22 2,68
Göltaş Çimento 11,26 11,01 2,27
Türk Traktör 33,00 32,36 1,98
Türk Hava Yolları 13,41 13,19 1,67
Pegasus 47,16 46,40 1,64
Anadolu Cam 2,87 2,83 1,41
Odaş Elektrik 1,49 1,47 1,36
Garanti Bankası 9,92 9,79 1,33
Bim Mağazalar 86,80 85,70 1,28
T.S.K.B. 0,79 0,78 1,28
Yapı ve Kredi Bank. 2,57 2,54 1,18
GSD Holding 0,87 0,86 1,16
Yataş 4,60 4,55 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi
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