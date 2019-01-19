Borussia Dortmund, Leipzig'i Tek Golle Yendi
1 saat önce
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig'i 1-0 yendi.
Almanya
Birinci Futbol
Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund
, deplasmanda Leipzig
'i 1-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga'nın 18. haftasında Red Bull
Arena'da lider Borussia Dortmund'u konuk etti.
Sarı-siyahlılar, ilk yarıyı 19. dakikada Axel Witsel
'in attığı golle 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda iki takım da buldukları pozisyonlardan yararlanamayınca karşılaşma Borussia Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Borussia Dortmund, puanını 45'e yükselterek Bayern Münih
'in 6 puan önünde liderliği sürdürdü.
Bu sezon evinde ilk mağlubiyetini alan Leipzig ise 31 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:49 Kaynak: AA
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