Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı - Son Dakika

Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini, çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Boşanmak üzere olduğu eşinin çalıştığı hastaneye gidip etrafa ateş açtı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini, çalıştığı hastanede etrafa tabanca ile ateş açan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, A.F.K., (47) bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi F.T. ile görüşmek üzere çalıştığı hastaneye geldi. Hastane önünde yanında bulunan silahla etrafa ateş açan şahıs, daha sonra içeri girmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyette yapılan işlemlerinde yaklaşık 3 yıldır F.T. ile ayrı yaşadıkları ve mal varlıklarının paylaşılması nedeni ile aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Şahıs polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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