Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor - Son Dakika

- Bostaniçi Eğitim Köşkü açılıyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Bostaniçi Mahallesi'nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği eğitim köşkünün açılacağı belirtildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi'nde belediye tarafından 'Eğitim Köşkü' açılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, açılacak eğitim köşklerinin kadınlar, gençler ve öğrenciler için çok kıymetli olacağını belirterek, "Bostaniçi Mahallesi, ilçemizin en büyük ve en kalabalık mahallerinden. Buraya hizmet götürmek, gençlerimizi düşünmek ve eğitimlerine katkı sunmak zorundayız. İlçemizin hiçbir yeri kötü bir şekilde, hizmetten uzak bir şekilde anılsın istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezleri açıyoruz. Bostaniçi eğitim merkezinde kadınlara, gençlere psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bunun yanında farklı kurslarımızda bulunacak. İlk etapta el işi, mutfak sanatları, kuaförlük ve okuma yazma kursları açmayı planlıyoruz. Burada eğitim alan kursiyerlere sertifika vereceğiz. Bu sertifikalarla kadınlarımız, gençlerimiz belki iş kurabilecekler. Bu işlerle gelir elde edecekler" dedi.

"Psikososyal destek, rehberlik hizmeti ve sosyal aktivite olacak"

Eğitim merkezinde son teknolojinin olduğu kameraların kullanılacağı, elektrik gittiğinde bile kameraların aktif bir şekilde kayıt yapabileceği, güvenlik önlemlerine önem verileceğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, "Eğitim merkezimizde matematik, fen, İngilizce kursları olacak. Öğrenciler burada ders çalışabilecek. Resim, müzik kursları bulunacak. Öğrencilerimize psikososyal destek, rehberlik hizmeti vereceğiz. Gençlerimize yönelik sosyal aktivitelerimiz olacak. Bostaniçi'nde kalabalık aileler bulunuyor, birçok çocuk kendi evinde rahat ders çalışamıyor. Evler sobalı, kış aylarında öğrencilerimizin ders çalışma ortamları sıkıntılı oluyor. Bu eğitim merkezi sıcak ve nezih olacak. Sürekli açık bir etüt salonumuz bulunacak. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber çalışacağız. Açacağımız kurslardaki eğitmenler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından veya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden görevlendirilen hocalar olacak. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapacağız" diye konuştu.

Gençlere yönelik ders çalışma alanları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada; ilçedeki kadınların, gençlerin ve öğrencilerin yılın 12 ayı kullanabileceği eğitim merkezinin özellikleri tek tek sıralandı. Açıklamada, "Eğitim köşkünün iki giriş olacak. İki katlı yapının zemin katı kadınlara, birinci katı da gençlere, öğrencilere hizmet verecek. Eğitim merkezinde 4 derslik ve 4 atölye bulunacak. 18'er kişilik iki atölye ile 20'er kişilik iki atölye ile toplamda 4 atölyenin bulunduğu iki katta 160 kişi eğitim alabilecek. Lavabo, mutfak, engelli rampası ile wc, eğitmen ve yönetici odasının bulunduğu merkezde el işi, mutfak sanatları ile rehberlik eğitimi, psikososyal destek ve okuma yazma kursları ile birçok alanda eğitimler verilecek. Bu merkezlerde öğrencilere ücretsiz sıcak çay ve kahve ikramı da yapılacak" denildi.