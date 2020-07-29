Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı - Son Dakika

Sığınmacıların bindiği botun motoru bir süre sonra arızalandı.

Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi 'ne açıldı.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 08:11

Kaynak: AA

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