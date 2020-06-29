Bozüyük'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Bozüyük'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan yaşlı adam, ormanlık alanda bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan yaşlı adam, ormanlık alanda bulundu.

YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz

İlçeye bağlı Kepen köyünde ikamet eden Ali İsmail Özkan'ın (80), gezinti yapmak için ayrıldığı evine dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Özkan'ı Dönmez ve Kepen köyleri arasındaki ormanlık alanda buldu.

Özkan, sedye ile bulunduğu yerden alınarak sağlık kontrolü için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

İsmail Özkan, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozüyük'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Son Dakika

20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi. 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 15:34 Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 14:48 Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:50 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı 23:50 Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi.
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
19:02
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:11:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozüyük'te kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]