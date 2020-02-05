Brexit, KKTC için fırsat olabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Brexit, KKTC için fırsat olabilir - Son Dakika Ekonomi

Brexit, KKTC için fırsat olabilir

6 saat önce

Merkezi Londra'da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği'nin (ATMB) Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, Brexit'e ilişkin, "Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu...

Brexit, KKTC için fırsat olabilir, System.String[]

Merkezi Londra'da bulunan Avrupalı Türk Markalar Birliği'nin (ATMB) Başkan Yardımcısı Vehbi Keleş, Brexit'e ilişkin, "Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı." dedi.

Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin daha önce AB üyesi olması nedeniyle doğrudan uçak seferleri yapmadığını, KKTC'ye ticaret ambargosu uyguladığını belirtti.

Şimdi durumun değiştiğini aktaran Keleş, "İngiltere, 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla AB'den ayrıldı. AB kararlarının Londra hükümetini bağlayıcılığı ortadan kalktı. Yeni durum İngiltere için de yeni düzenlemeleri getireceğinden Türkiye ve KKTC hükümetleri, zaman kaybetmeden Kuzey Kıbrıs'ın dış ticareti ve direkt uçak seferleri konusunu gündeme getirerek yeniden müzakerelere başlamalı." ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olan Kıbrıs'ta iki topluma farklı muamele yapmanın İngiltere'nin devlet geleneğine ters olduğunu vurgulayan Keleş, Brexit ile oluşan yeni durumun, yeni adımları kaçınılmaz hale getirdiğini kaydetti.

Keleş, "İngiltere, Kıbrıs üzerinde etkili bir ülke. Adada hava ve deniz üsleri mevcut. Bu üsleri askeri amaçla kullanıyor olabilir ama yapılacak anlaşmalarla Kuzey Kıbrıs, bu üslerden faydalanabilir. Hem dış ticaret amacıyla hem de direkt uçak seferleri konusunda İngiltere'nin bu kapıyı açması için Türkiye hükümeti ağırlığını koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Adaya direkt uçuşlarda da bazı formüller geliştirilebileceğini belirten Keleş, "Eğer Ercan Havalimanı'ndan direkt uçak seferleri engelleniyorsa İngiliz üslerinden yeni bir uçuş kapısı aralanabilir. Doğrudan İngiltere havalimanı da olabilir, kiralama yolu da kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

Keleş, Türkiye'nin, İngiltere'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasında yılda 20 milyar doları aşan ticaret gerçekleştiğini kaydetti. Keleş, "İngiltere, Türkiye'ye çok önem veriyor. Türkiye, bu ilişkisinde KKTC'yi rahatlatacak çözümleri gerçekleştirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix'ten Türkiye kararı: İlk ay ücretsiz uygulaması kaldırıldı
İngiltere'de hibrit dahil fosil yakıtla çalışan araçların satışının yasaklanması 2035'e çekildi Çığ nedir? Nasıl oluşur? Çığ anında neler yapılmalı? İşte tüm detaylar Türkiye Avrupa'da asgari ücreti en fazla artıran ikinci ülke oldu

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:23:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brexit, KKTC için fırsat olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]