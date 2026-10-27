Brezilya\'da işler karışıyor: Başkan adayı Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarına el konuldu, ülkeden çıkışı yasaklandı

Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu ve senatör Flávio Bolsonaro hakkında dikkat çeken bir yargı kararı alındı. Seçimin sonuçlanmasının hemen ardından alınan kararla, Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, kara para aklama şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında Flávio Bolsonaro’nun pasaportlarını teslim etmesini ve ülke dışına çıkmamasını istedi. Senatöre pasaportlarını teslim etmesi için 24 saat süre verildi.

KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KARAR

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi’nde yürütülen soruşturmada Flávio Bolsonaro ile avukat Willer Tomaz’ın olası mali bağlantıları inceleniyor. Soruşturma, bahis platformları ve bunlarla bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen şüpheli para hareketlerine odaklanıyor.

Mahkemenin kararı, Bolsonaro’nun pasaportlarını teslim etmesinin yanı sıra ülke dışına çıkmasını ve Tomaz ile iletişim kurmasını da yasaklıyor.

AVUKATIN MAL VARLIĞI İÇİN 6 MİLYAR REALLİK BLOKAJ

Soruşturmanın dikkat çeken gelişmelerinden biri de Willer Tomaz’ın mal varlığına yönelik tedbir kararı oldu. Yargıç Alexandre de Moraes, 23 Ekim’de avukatla bağlantılı varlık ve hesaplarda 6 milyar Brezilya realine kadar bloke uygulanmasını kararlaştırdı.

FLÁVIO BOLSONARO KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Flávio Bolsonaro, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, babası Jair Bolsonaro’yu ziyaret ettikten sonra Federal Polis ekipleri tarafından pasaportlarını teslim etmesi yönünde tebligat aldığını açıkladı.

Senatör, yurt dışına çıkmayı planlamadığını belirterek karara itiraz etti. Kardeşi Eduardo Bolsonaro’nun, seçimleri kaybetmesi durumunda Flávio’nun Brezilya’dan ayrılması gerektiği yönündeki açıklamasının kararda etkili olduğunu öne sürdü.

Kararın ayrıntıları gizlilik kapsamında tutulurken, soruşturma ve seyahat kısıtlamasına ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.