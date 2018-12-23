Bu Köyde Muhtarlık 82 Yıldır Aynı Aileye Emanet

Ağrı'da 40 yıl muhtarlık yapan babasının vefatı üzerine muhtar seçilen Muhlis Polat, 42 yıldır bu görevi sürdürüyor.

SITKI YILDIZ - Ağrı'da 40 yıl muhtarlık yapan babasının vefatı üzerine muhtar seçilen Muhlis Polat, 42 yıldır bu görevi sürdürüyor.



Ağrı merkeze 30 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 200 hane, bin 700 nüfustan oluşan Ballıbostan köyü, 82 yıldır aynı ailenin muhtarlığıyla idare ediliyor.



1936 yılında köy muhtarı olan babası Mehmet Polat'ın 1976 yılında vefatı üzerine köylülerin muhtar seçtiği 74 yaşındaki Muhlis Polat, 42 yıldır karşısına çıkan rakiplerini geride bırakarak üst üste muhtar seçildi.



Görev süresi bakımından, 40 yıl muhtarlık yapan babasını geride bırakan Polat'ın hedefi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde tekrar seçilmek.



Süleyman Demirel'den başarı belgesi aldı



Muhlis Polat, AA muhabirine babasının askerlik ve muhtarlık dönemindeki fotoğraflarını göstererek, başarılı idareciliğinden dolayı 1993'te dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'den üstün başarı belgesi aldığını aktardı.



Polat, tarihte "93 Harbi" olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşında ailece Kars'ın Ardos köyünden Ağrı'nın Ballıbostan köyüne geldiklerini, 1914 yılında da Rusların işgali nedeniyle Sivas'a göç ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Ruslar buralardan çekilince geri döndük. Döndükten sonra babam 40 sene burada muhtarlık yaptı. 1976 yılında babam vefat etti. Ondan sonra köylülerim beni görevlendirdi. Ben de göreve başladım ve elimden gelen ne gerekiyorsa köy için yaptım. Allah devletten razı olsun, eksikliğini vermesin, ne istediysek verdi. Milletimiz de bizden vazgeçmedi. Babadan oğula 82 yıldır muhtarlık yapıyoruz. 40 sene babam yaptı, 42 sene de ben muhtarım."



"İnşallah hizmet yılını 50 yıla tamamlarız"



Polat, muhtar seçildikten sonra canla başla çalışarak köyde eksik hizmet bırakmadıklarını ifade ederek, asfalt yol, köprü, cami, halı saha, köy konağı yapıldığını, şebeke suyu, altyapı ile çevre köylerden de taşımalı ilk ve orta okul hizmetlerinin tamamlandığını bildirdi.



"Ben köyümü, köylümü çok seviyorum. Benim köyümde eksik kalan bir tek şey, köy ortasından geçen kanal. O kanalın da ihalesi yapıldı ve ilkbaharda yapılacak." diyen Polat, şunları kaydetti:



"Vatandaşımız uygun görürse bu dönem de yine aday olacağım. İnşallah hizmet yılını 50 yıla tamamlarız. Benim en büyük kazancım 'Allah razı olsun' demeleri. Onlar benden vazgeçmiyor, ben de onlardan vazgeçemiyorum ama bu defa seçilirsem, diğer seçimde köylüleri toplayıp onların rızasıyla yorulduğumu, yaşamın da geçtiğini belirterek, yerime yapabilecek birini bulmalarını isteyeceğim. Müsaade ederlerse o zaman bırakmayı düşünüyorum ama müsaade etmezlerse artık ölene kadar onlarla beraber olurum."



"Biz de rakip olduk ve kaybettik"



Önceki seçimde Polat'ın rakibi olan kuzeniyle çalıştıklarını ancak kaybettiklerini anlatan 53 yaşındaki Abdullah Bulut da halkın kimi severse onu seçtiğinin altını çizdi.



Bulut, "Muhtarlık babasından Muhlis dayıya geçti. Kendimi bildim bileli muhtardır. Biz kendisini seviyoruz. Çalışkan, kendi halinde, rahatsız edecek şeyleri duymazdan gelen iyi bir idarecidir. Altyapı, okul gibi tüm ihtiyaçları yaptırdı. İyi olmasaydı kazanamazdı. Bayağı rakibi oldu ama hepsi kaybetti. Bir dönem azalığını da yaptım. Daha sonra biz de rakip olduk ve kaybettik. Yani halk kimi severse onu seçer. Sonuçta halkın elinde olan bir şey. Şimdi seçime yaklaşıyoruz. İnşallah yine kazanır. Biz ondan memnunuz." diye konuştu.



33 yaşındaki İbrahim Aslan da Polat'ın idareciliğinden memnun olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar zaten kimse elinden muhtarlığı alamadı. Babasından ona geçti muhtarlık. Biz çalışmalarından da memnunuz. Bu seçimi de inşallah muhtar kazanır." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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