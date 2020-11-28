Buca Belediyesine ödül - Son Dakika

Buca Belediyesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödüllerinde "Sosyal Etki" kategorisinde 'Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık' projesiyle ödüle layık görüldü. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Türkiye'nin lider firma ve kurumlarının katıldığı böylesi dev bir organizasyonda ödül almaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Ortak geleceğimize yön verecek, sürdürülebilir projeler üreterek genç nesillere rol model olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödüllerini kazanan projeler, düzenlenen törenle açıklandı. Bu yıl pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende, 14 kategoride finale kalan projeler arasından Sürdürülebilirliğin Oscarlarını kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Buca Belediyesi, 'Sosyal Etki' kategorisinde 'Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık Projesi' ile başvuran belediyeler arasında ödüle layık görüldü.

Ödülü, Buca Belediyesi adına Başkan Erhan Kılıç aldı. Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden birini kazanmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Kılıç, "Türkiye'nin lider firma ve kurumlarının katıldığı böylesi dev bir organizasyonda ödül almaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Hiç şüphesiz içinde bulunduğumuz pandemi süreci bizlere sürdürülebilir bir dünyanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bucamızda sürdürülebilir bir yaşamı hedef alarak çocuklarımıza, yarınlarımıza daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda Buca'nın kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak üreten, gelişen, sürdürülebilir projeleri hayata geçirdik. Projelerimizin sadece Buca'nın değil, Türkiye'nin kaderini değiştireceğine inanıyorum. Bu gururu yaşatan, projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" dedi.

Buca'da sürdürülebilir bir yaşamı ve kentteki kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını esas alan Sürdürülebilir Sosyal Kapsayıcılık projesi, Buca Belediyesinin pandemi döneminde başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi ve sıfır atık çalışmalarını içeriyor. Projenin tarım ayağında, Buca'daki yerel ürünlerin ekimlerinin artırılması, gen koruma ve katma değerli ürün halinde markalaştırarak kooperatif yoluyla satış ve pazarlamasının yapılması yer alırken, sıfır atık bölümünde ise 510 bin nüfusa sahip Buca'da kaynakların korunarak çevre ve sıfır atık farkındalığını yer alıyor. - İZMİR