Bucak'ta bir ev karantinaya alındı - Son Dakika

Bucak'ta bir ev karantinaya alındı
BURDUR'un Bucak ilçesine Ankara'dan ziyarete gelen bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine iki katlı ev karantinaya alındıAnkara'da kargo firmasında çalışan bir kişi, bayram dolayısıyla Bucak'ta yaşayan bir yakınına ziyarete geldi.
BURDUR'un Bucak ilçesine Ankara'dan ziyarete gelen bir kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine iki katlı ev karantinaya alındı
Ankara'da kargo firmasında çalışan bir kişi, bayram dolayısıyla Bucak'ta yaşayan bir yakınına ziyarete geldi. Ziyaret sırasında rahatsızlanan kişi Bucak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişi, Covid-19 testi pozitif çıkınca kendisi ve temasta bulunduğu yakınlarının ikamet ettiği Çavuşlar Mahallesi'ndeki iki katlı ev karantinaya alındı. Polis ekipleri de evi denetime aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:47 Kaynak: DHA
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