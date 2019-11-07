Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu
7 saat önce
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi.
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında perşembe günü Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Erdoğan, kentte protestolarla karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:28
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