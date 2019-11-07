Son Dakika Haberleri: Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu
Son Dakika Dünya Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu

Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu

7 saat önce

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi

Budapeşte Belediye Başkanı'ndan 'Kürt bayraklı' Erdoğan protestosu, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yeni Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" olarak tanımlayarak kenti ziyaretini protesto ettiğini söyledi.


Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında perşembe günü Budapeşte'ye resmi ziyarette bulunan Erdoğan, kentte protestolarla karşılandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:28 
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