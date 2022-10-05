Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık

05.10.2022 14:03

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına ve CHP'nin ilgili kanun teklifine, "Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Talimatı buradan veriyorum. Adalet Bakanı çalışmalarını hazırlayıp getirecek, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iş" sözleriyle yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE YENİ TEKLİF: BAŞÖRTÜSÜNÜ ANAYASA İLE ÇÖZELİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan başörtüsü çıkışı ve CHP'nin ilgili 3 maddelik kanun teklifine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir teklif sunarak, "Madem Kılıçdaroğlu bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız.

"ADALET BAKANIM ÇALIŞMALARI HAZIRLAYIP GETİRECEKLER"

Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ'DAN ERDOĞAN'A YANIT: TALİMATI ALDIK, ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği talimata yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise talimatı aldığına dair bir açıklamada bulundu. Bakan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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