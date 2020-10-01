Bükreş Maratonu'ndan Türk atletlere davet

Romanya Atletizm Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu'na (TAF) gönderdiği davet mektubunda Türk atletleri, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 11 Ekim'de koşulacak yarışa davet etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "COVID-19 salgını nedeniyle bazı müsabakanın iptal edildiği yol yarışları sezonunda Bükreş Maratonu, katılımcıları beklediğini açıkladı. Romanya Atletizm Federasyonu, Türkiye Atletizm Federasyonu'na gönderdiği davet mektubunda Türkiye'den gelecek katılımcıları 11 Ekim'de yapılacak yarışmada görmek istediklerini belirtti. Şehir merkezinde 10 kilometrelik bir parkurda dört turlu olarak yapılacak olan Bükreş Maratonu'nda ilk beşe girecek atletlere 3 bin Euro ile 6 yüz Euro arasında değişen para ödülü verilecek" denildi. - İSTANBUL