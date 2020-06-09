Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Kapadokya Üniversitesi'nin (KÜN) sosyal medya üzerinde yaptığı "Alev Alatlı ile Murakabe Günleri"nin yayının konuğu Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı oldu.



KÜN Mütevelli Heyeti Başkanı Alatlı tarafından hazırlanan, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar moderatörlüğünde canlı yayınlanan programda, gençlerin kendilerini geleceğe hazırlamasına yönelik tavsiyeler ele alındı.



Genç kuşağa rehber olmayı kendileri için görev addettiklerini belirten Eczacıbaşı, öğrencilik yıllarında aile büyüklerinin kendisine verdiği telkinlerin hayatını şekillendirmesinde önemli rol oynadığını kaydetti.



Bireylerin hayatları boyunca farklı fırsatlarla karşılaşabileceğini vurgulayan Eczabaşı, şöyle konuştu:

"Ailemizin öyküsünde bir çizgi var. Benim hedefim de bu çizgi doğrultusunda sorumlusu olduğum kuruluşu ve temsil ettiğin değerleri koruyarak devam ettirmek ve daha iyiye götürmektir. Babam bana 'Ne düşünürsen, neye meraklıysan onu oku ama iş yaşamına girince göreceksin ki iş yaşamı tekdüze değildir. Tam tersine, iş yaşamı sana tutkulu ve meraklı olduğun alanlarda yeni girişimler başlatma özgürlüğünü getirecektir' diyerek, kendisini örnek verirdi." dedi.



Üniversitelerinde, geleceğin mimarı öğrencilere kılavuz olabilmek için çaba gösterdiklerini anlatan Alatlı da "Gençlerimiz yaşamı tekdüze gidecek zannedip, panikliyorlar. Ben, gençlerimize her zaman 'Sen bu işin içine önce gir. Hayat her yerden fışkırarak, genişleye genişleye gider. Bu yüzden korkuya ve paniğe gerek yok' diyorum." ifadelerini kullandı.