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SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız - Son Dakika

SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız

16.08.2021 19:34

Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağızRukiye MEYVECİ - Emirhan PEHLİVAN / RİZE (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Yönetimimiz milli maç arasına kadar, takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır.

Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız

Rukiye MEYVECİ - Emirhan PEHLİVAN/ RİZE (DHA)- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Yönetimimiz milli maç arasına kadar, takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır. Milli maç arasında bambaşka, tamamen yenilenmiş bir Rizespor'u hep beraber izlemeye başlayacağız. Bu süreç içerisinde biraz zamana, sabra ve desteğe ihtiyacımız var" dedi.

Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19: 15'de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Bülent Uygun takımın sor durumunu değerlendirdi. Yaşanan doğal afetler sonrasında sahaların tahrip olduğunu ifade eden Bülent Uygun, sahanın hafta sonuna yetiştirilemeye çalışıldığını belirtti. Uygun, "Ligin ilk maçında, Beşiktaş gibi çok güçlü takım kurgusu elinde olan, çok iyi transferler yapan, iyi bir takıma karşı top oynamaya çalışan bir Rizespor vardı. Mağlubiyet bizi mutlu etmez. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde biraz zamana, sabra ve desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu

"İYİYİZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ, EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

15 gün içerisinde yönetimin takıma katkı sağlayacak transferleri yapacağını ifade eden Bülent Uygun, "Malum geçen sezon 18 kişinin sözleşmesinin bitmesi, takımdan ayrılması ve bu süreç içerisinde bir ay sonra seçilen yönetim kurulunun takım kurgusunu oluşturması çok zordur. Biz de maalesef anlaştık dediğimiz her futbolcunun sonrasında başka menajerler girerek hem fiyat yükseltilmesi hem de bonservislerine ek fiyat çıkmış olması transfer yapmamızı hep engelledi. Yönetimimiz inanıyorum ki milli maç arasına kadar, 15 gün içerisinde takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır. Biz de en azından kadro yapısı ve mühendisliği anlamında bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Katılan yeni arkadaşlarımızın bazılarının sakatlığı bazılarının da antrenmansız olması bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Belki de en zor durumda olan şu anda da transferde de sürecin sıkıntısını yaşayan takımız. Ama biz iyiyiz daha da iyi olacağız ve en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MUTLU VE GÜZEL GÜNLERE BİRLİKTE GİDECEĞİZ"

'Transferler bittiği zaman hep beraber mutlu ve güzel günlere birlikte gideceğiz' diyen Uygun, "Tabii ki bu sezon süreç biraz da olsa zor geçecek. Allah'ın izniyle o süreci kendi lehimize çevireceğiz. Santrfor, sağ açık, sol açık ve stoper mevkiine gerekli transfer çalışmaları yapılıyor. Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Milli maç arasına kadar halletmiş olacağız ve milli maç arasında bambaşka, tamamen yenilenmiş bir Rizespor'u hep beraber izlemeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"CANER ERKİN KONUSUNDA HERHANGİ BİR GELİŞME YOK"

Caner Erkin konusunda şu anlık bir gelişme olmadığını söyleyen Uygun, "Caner Erkin konusunda herhangi bir gelişme yok. Biz Galatasaray'dan alacağımız paraya karşılık ben genç yetenek olarak Ali Yavuz'u, Yunus'u ve Emre'yi istedim. Eğer böyle bir şey olursa bu üç futbolcunun bize katkı yapacağını düşündük. Nitekim onlarla da bu konuda tam anlaşamadık, paramızı alacağız, herhalde 2-3 ay içinde paramız gelir" dedi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Ligin 2'nci haftasında karşılaşacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçını da değerlendiren Uygun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zor bir maç bizi bekliyor. Benim bir tek şansım, kazancım taraftarımızın o gün bize olan coşkusu, desteği. Yaptığımız hata da bizi yerden kaldırması ve bize göstereceği sevgi bizi Karagümrük maçında avantajlı tarafa geçirecek. Zor ama en azından kazanarak bu zor süreçten mutlu bir şekilde ayrılmak istediğimiz bir maç. Kazanan taraf olup birr nebze de olsa yaramıza merhem olur ve ondan sonraki süreci daha doğru ve daha güçlü bir şekilde bakmamızı sağlar diye düşünüyorum."

SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız
SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız

Fatih Karagümrük, Bülent Uygun, Rizespor, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor'u izlemeye başlayacağız - Son Dakika


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