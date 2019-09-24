Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu
Son Dakika Spor Haber

Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu

2 gün önce

Beşiktaş-Başakşehir maçı hakem yönetimi açısından olumlu geçmedi.

Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu, System.String[]

Beşiktaş- Başakşehir maçı hakem yönetimi açısından olumlu geçmedi. Sezon öncesi MHK Başkanı sayın Zekeriya Alp hakemlere, "Sizden sahada dik durmanızı rica ediyorum. Buna dikkat etmeyene biz de dikkat etmeyiz" dedi.


Suat Arslanboğa dün şansını iyi kullanmamakla kalmayıp, başkanın güvenini de kaybetti. Maçın ilk devresinde futbol yoktu. İtme, tutma, çekme el kol hareketleri vb. gibi hoş olmayan görüntüler fazlaydı. Hakem de buna uydu. Maçı kontrol edemedi ve  disiplini sağlayamadı. Pozisyonlara gelince...


1- Burak Yılmaz ve Mahmut Tekdemir'in sarı kartları tolere edilebilirdi.


2- 22. dakikada Lajic'in eline gelen top penaltı değidi. Devam kararı doğruydu.


3- Ljajic'in hakeme fiili müdahalesi affedilmemeliydi. Kırmızı kart çıkmalıydı.


4- 45+1'de Douglas, kendisinden sıyrılan Gulbestran'ı yaka paça indirdi. Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart görmeliydi. İlk devreyi bitirip VAR incelemesini beklememesi hataydı.


5- 81'de Burak'ın çekilmesi net penaltıydı. VAR penaltı verdi. Hakemin net görüş açısı içindeydi. Kendisi vermeliydi. Neticede Arslanboğa, MHK için hayal kırıklığı oldu. Herkes hakemi affedebilir ama MHK Başkanı affetmez.

Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı!
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi Azerbaycan ekibi Sabah FK, Ümit Özat'a talip oldu Zeki ve Yusuf'un formasını giydiği Lille, Strasbourg'u 2-0 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 08:32:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bülent Yavuz: Suat Arslanboğa MHK için hayal kırıklığı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]