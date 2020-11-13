Bulgaristan-Türkiye arasında tır geçişlerindeki sorunlar masaya yatırıldı - Son Dakika

Bulgaristan-Türkiye arasında tır geçişlerindeki sorunlar masaya yatırıldı

13.11.2020 22:09
Bulgaristan-Türkiye arasında tır geçişlerindeki sorunlar masaya yatırıldı, System.String[]

Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgar makamları ile komşu iki ülke arasında ticari trafiğin gerçekleştirildiği Hamzabeyli-Lesovo ve Kapıkule-Kapitan Andreevo gümrük kapılarında kapasitenin artırılmasını görüştü.

Bulgaristan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgar makamları ile komşu iki ülke arasında ticari trafiğin gerçekleştirildiği Hamzabeyli-Lesovo ve Kapıkule-Kapitan Andreevo gümrük kapılarında kapasitenin artırılmasını görüştü.

Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Yana Topalova ve Ulaştırma Bakanı Rosen Jelyazkov ile bir araya gelen Turagay, temaslarını AA muhabirine değerlendirdi.

Kara yolu ile yapılan taşımacılıkta kilit önem taşıyan Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarındaki sınır geçişlerinin daha da artırılmasına dönük toplantılar yaptıklarını anlatan Turagay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız ekonomimizin temel itici gücü haline geldi. Çok rekabetçi olduk. İnşallah bu kapılarımızı en etkin şekilde kullanarak, ihracatımızı daha üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz."

Kapıkule-Kapitan Andreevo sorunu

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nın Türkiye'nin kara yolu ile yapılan ihracatının önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret eden Turagay, "Kapıkule'de 2019 yılında giriş-çıkış, toplam 700 bin tır geçişi sağlanmış durumda. 2018'de günlük ortalama tır geçişleri 800 iken biz bunları 1100, 1200'lere çıkarmayı başardık. Ama halihazırda Kapıkule'de kuyrukların önüne set çekemedik. Amacımız, bunları 1600'lere çıkarabilmek." diye konuştu.

Turagay, Kapıkule'deki geçiş sorununa ilişkin Bulgar makamları ile müzakerelerinin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede (Kapitan Andreevo'da) halihazırda mevcut olan iki giriş tır hattının yanında, frigorifik tırlar için üçüncü bir hattın açılmasına dönük mutabakat sağlamıştık. Ama bugüne kadar Bulgar tarafı bu konuda somut adım henüz atamadı. Bugün tekrar bu konuyu gündeme getirdik, bu somut adımların atılması konusunda kendilerinden yeniden talepte bulunduk. Sene sonuna kadar ihaleyi yapacaklarını ve 2021 yılı içerisinde o hattın açılacağını dile getirdiler. Bu olumlu bir gelişme."

Hamzabeyli-Lesovo sorunu

Hamzabeyli-Lesovo Gümrük Kapısı'ndan günlük 400 çıkış ve 400 girişe ulaşıldığını aktaran Turagay, "Hamzabeyli'de sayıları binlere çıkartmayı hedefliyoruz. Eğer Hamzabeyli'yi bine çıkarırsak, 1500'lere çıkarırsak, günlük sayımızı 2 bin 500'ler seviyesine çıkarttığımızda, kuyruk sorununu çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Turagay, Hamzabeyli'deki aktif iki hattın 4'e çıkarılmasını, oradaki hazır olan kantarın sisteme kazandırılmasını istediklerini belirterek, "Bizim modernize ettiğimiz kapıya uygun olarak karşı tarafta da girişlerin oluşturulmasını istedik. Bu konuda 2021 yılı içerisinde ilerleme kaydedilecek. İnşallah birçok problemi çözmeyi hedefliyoruz. Amacımız çok net ve açık; ihracatımızın önündeki engelleri ortadan kaldırabilmek." değerlendirmesinde bulundu.

"Bulgaristan ile olan tır geçişlerinin sayısının artırılması bizim için hayati önem arz ediyor." diyen Turagay, Türkiye'nin ihracatının artış trendinin devam ettiğini, bu ihracat artışının tır çıkışlarının da artırılmasını gerektirdiğini vurguladı.

Bulgaristan, Hamzabeyli, Türkiye, TIR, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bulgaristan-Türkiye arasında tır geçişlerindeki sorunlar masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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