Burak Yılmaz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

22.01.2026 15:16
Gaziantep FK Teknik Direktörü Yılmaz, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğrafını oylayan Yılmaz, "Haber" alanında ise Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" fotoğrafına oy kullandı.

Burak Yılmaz, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde de Gerald Anderson'ın "Yüz aynası" fotoğrafını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Yılmaz, Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Lokman Vural Elibol'un "Fener alayı" karesine oy verdi.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu, bazı karelerin üzdüğünü dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem Gazze hem Rusya-Ukrayna savaşıyla alakalı gördüğümüz fotoğraflar her ne kadar çok güzel çekilmiş olsa da içinde acı barındıran fotoğraflar. Çekenlerin ellerine sağlık, hem spor kategorisinde hem günlük hayatta güzel fotoğraflar da var. Çekenlerin hepsinin eline sağlık, güzel görseller olmuş."

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

