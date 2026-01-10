Burdur\'da 3 Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'da 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelene trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya-Isparta Karayolu üzerinde Ağlasun ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. (41) yönetimindeki 32 AY 033 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda kayarak karşı istikametten gelen M.A.A.(24) idaresindeki 07 CLR 57 plakalı otomobilin çarptı. Ardından B.İ. idaresindeki (40) yönetimindeki 06 COB 930 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR