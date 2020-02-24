Burdur'da kaçak içki ve uyuşturucudan 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Burdur'da kaçak içki ve uyuşturucudan 5 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

Burdur'un Tefenni ve Gölhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da kaçak içki ve uyuşturucudan 5 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Burdur'un Tefenni ve Gölhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tefenni ilçesine kaçak içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Hasanpaşa Kavşağı'nda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 29 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler A.K. H.Y, M.B.K. ve B.K. gözaltına alındı.

Gölhisar ilçesinde ise jandarma ekipleri, Uylupınar köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada bir miktar esrar, hassa terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 500 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gölhisar, Tefenni, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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