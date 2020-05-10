Burdur'da yaşlılar sokaklara akın etti - Son Dakika

Burdur'da yaşlılar sokaklara akın etti

BURDUR'da 4 saat sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar Cumhuriyet Parkı'nda güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart tarihinde 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, bugün 11.00- 15.00 saatleri arasında esnetildi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar saat 11.00'den itibaren sokaklara çıktı. Vatandaşlar özellikle Cumhuriyet Parkı'ndaki banklarda güzel havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar en çok yürümeyi ve arkadaşlarıyla sohbet etmeyi özlediklerini belirtti.