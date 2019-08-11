Son Dakika Haberleri: BURDUR Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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BURDUR Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

54 dakika önce

Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıBURDUR'da süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada Hasibe Şenkaya (71) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
BURDUR'da süt tankeriyle otomobilin çarpıştığı kazada Hasibe Şenkaya (71) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kent merkezindeki Tugay kavşağında saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, Fehmi T.'nin kullandığı 15 SD 013 plakalı süt tankeriyle Nurettin Yalçın'ın (59) kullandığı 15 NY 244 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadığı kazada otomobil sürücüsü Nurettin Yalçın ve eşi Emel Yalçın (54) ile Gülsüm Yarar (47) ve Hasibe Şenkaya yaralandı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasibe Şenkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Emel Yalçın ve Gülsüm Yarar ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kamyon sürücüsü Fehmi T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AĞABEYİNİN DUASINDAN DÖNÜYORDU
Kazada yaşamını yitiren Hasibe Şenkaya'nın geçen hafta vefat eden ağabeyinin yedinci gün duasının yapıldığı Kozluca köyünden Burdur'a dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Şenkaya, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:36 Kaynak: DHA
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