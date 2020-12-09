Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "SGK, vergi dairesi ve İŞKUR'da mesai saatlerinin normal uygulanmasını yanlış buluyoruz" - Son Dakika

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "SGK, vergi dairesi ve İŞKUR'daki arkadaşlarımızın mesai saatlerinin normal mesai saatleri olarak uygulanmasını yanlış buluyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında başlanan 10.00-16.00 mesai uygulamasının bazı kurumlarda uygulamaya geçilmediğini dile getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Pandemi süreci tüm dünyada ve Türkiye'yi etkisi altına aldı ve insanların gördüğü en büyük felaketlerden birini bütün dünya ve Türkiye yaşıyor. Bu kapsamda tabii öncelikle kamu görevlilerimiz bu süreci sırtladı diyebiliriz. Güvenlik güçlerimiz, sağlık personellerimiz ve büroda çalışan birçok personel bu anlamda taşın altına elini koydu. Bu kapsamda tabii mesai saatleriyle ilgili bir takım düzenlemeler hükümet tarafından yapıldı. En son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir düzenleme yapıldı. Mesai saatleri sabah 10, akşam 4 arası sınırlandırıldı. Ama maalesef bazı kurumlarda bu sürelere uyulmuyor. Uyulmak istenmiyor. Bunun gerekçesi olarak da tabii yapılandırmalar gösteriliyor. Biliyorsunuz SGK'da vergi dairesinde vergi borçları yapılandırılması, yine İŞKUR'da da kısa çalışma ödeneği anlamında bir takım geri ödemelerle ilgili yapılandırmalar söz konusu. Bu yapılandırmalarla ilgili SGK, İŞKUR, vergi dairesi başta olmak üzere birçok arkadaşımız normal mesailerinden daha yüksek bir performansla çalışmak durumundalar" şeklinde konuştu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bütün kurumlarda esnek çalışmaya geçilmişken mesailer 10 ila 4 arasında sınırlandırılmışken, bu neden yapılıyor. Çünkü Türkiye genelinde vaka ve ölüm sayıları 200'ü geçti. Hem kamu çalışanları açısından hem de vatandaşlar açısında büyük bir tehlike var. Bunu görmezden gelemeyiz. Bu süreç içerisinde 'Yapılandırma var' diye bir takım önlemlerin alınmaması yanlıştır. Kamu çalışanların tamamı esnek çalıma yaparken SGK, vergi dairesi ve İŞKUR'daki arkadaşlarımız mesai saatlerinin normal mesai saatleri olarak uygulanmasını yanlış buluyoruz. Burada bir takım tedbirlerin alınması gerekir. Şuanda kreşler ve okullar kapatıldı ve çocuklarımız evde. Karı koca çalışan kamu görevlileri var. Bu kişilerin çocuklarını pandemiden dolayı bırakabilecekleri hiç kimseleri yok. Büyükleri olmayanlar, babaanne ve anneanne olmayanları düşünün. Hatta büyükleri olanları bile çocukları kabul etmiyorlar. Çocuklar bugün iş yerlerine memurlar tarafından götürülüyorlar. Fakat kurum amirleri tarafından da 'Çocuklarınızı getirmeyin' diye uyarılar yapılıyor. Bu dönemde kamu görevlileri ne yapacak? Yani SGK, İŞKUR ve vergi dairesinde sabah 8 akam 5 mesaisi devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir genelge yayınladı. Maalesef bu genelgeye rağmen bu kurumlarda genelgeye riayet edilmiyor. Biz acilen bu genelgeye riayet edilmesini bekliyoruz. Çocukların emanet edilecek kimseleri yok. Bu arkadaşlarımız çok zor durumda. Bu kurumdaki kamu görevlilerimiz zor durumda. O zaman kurumlarda çocuklarla ilgili bir kreş açılsın, bir bölüm açılsın. Bu çocukları emanet edilebileceği bir yer oluşturulsun. veya birlikte çalışan karı koca kamu görevlileri bu uygulamadan muaf tutulsun. veya özel sıkıntı olan arkadaşlarımız bu uygulamadan muaf tutulsun. Yani pandeminin yayılımı diğer kurumlarda etkin de bu kurumlarda etkin değil mi? Bu kurumlar daha çok etkin. Çünkü halka ilişkileri yüksek kurumlar, bu kurumlarda vaka sayıları hızla artmakta. Biz pandemiyle etkili bir mücadele verilecekse mutlaka bu kurumlarda acilen önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. İçinden çıkılamaz, geri dönülmez bir sürecin yaşanmasından korkuyoruz." - ANKARA