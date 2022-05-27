Bursa 'Balaban' ile nefes alacak

48 bin metrekarelik yeşil alan Bursalıların hizmetine açıldı

BURSA - Yıldırım Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 48 dönümlük Balaban Mesire Alanı haklın kullanımına açıldı. 48 bin metrekarelik alan sahip Balaban Mesire Alanında, barbekülü kamelyalar, piknik masaları, ahşap oyun alanları, mescit, çeşmeler ve 1 tanesini kadın kooperatifine tahsis edilen kır lokantası yer alıyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçenin yeniden 'yeşil' kimliğine kavuşması için çevre yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırma hedefiyle çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, bu çerçevede; 3 yıl içinde 17 adet parkı ilçeye kazandırırken, 31 parkı da yeniledi. Kente nefes aldıracak projeler çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Kent Parkı'nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, Balaban Mesire Alanı'ndaki çalışmalarını da tamamlayıp düzenlediği törenle vatandaşların hizmetine sundu. Mesire Alanı'nın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım'a verdikleri bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine cevap verecek projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Ekibimiz ve teşkilatımızın yoğun çabaları ve milletimizden aldığımız güçle samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bizden öncelikli beklentilerinden birisi de yeşil alan miktarının arttırılmasıydı. Biz de bu minvalde Yıldırım'a 700 bin metrekare yeşil alan kazandırma hedefi koymuştuk. Ancak kısa sürede hedefimizi güncelleyerek 1,5 milyon metrekareye çıkardık. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz de bize çok katkı sağladı. Bu vesileyle Başkanımız Alinur Aktaş'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kentsel dönüşüm alanında olduğu gibi çevre ve yeşil alan konularında da fark oluşturan projelere imza attıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Gökdere Millet Bahçesi, Cumalıkızık Mesire Alanı, Değirmenönü Mesire Alanı, Mollaarap Hünkar Korusu'yla birlikte yeni kazandırdığımız ve yenilediğimiz parklarımızla yeşil kimliğini yeniden kazandırıyoruz. Çocuklarımızın neşesine neşe, ailelerimizin huzuruna huzur katmak için çaba sarf ediyoruz. Bu minvalde bugün bu duygu ve düşüncelerle hizmet açtığımız 48 bin metrekarelik alan sahip Balaban Mesire Alanımızın bünyesinde; barbekülü kamelyaları, piknik masaları, ahşap oyun alanları, mescidi, çeşmeleri ve 1 tanesini kadın kooperatifimize tahsis ettiğimiz kır lokantaları gibi birimler bulunuyor" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehirler bizlere emanet edilmiş birer hazinedir. Bursa'ya hizmet ederken projelerimizi tamamen hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda üretiyoruz. Yıldırım Belediyemizin gayretleri ortada. Burası daha önce metruk bir alan konumundaydı. Şu anda görüyorsunuz 50 dönümlük bir sosyal yaşam alanı oldu. Bizim heyecanımız, bir derdimiz var. Nereye hizmet ulaştırırız, hangi ihtiyacı kapatabiliriz, sabahtan akşama kadar bunları düşünüyoruz. Yeşil her şehre yakışır ama Bursa'ya daha çok yakışır. Biz hep birlikte Bursa'yı nasıl daha yeşil kılarız bu hedefle yatıyor bu amaçla kalkıyoruz. Oktay Başkanımız da bu doğrultuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Balaban Mesire Alanı Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel çalışma için kıymetli Başkanımız Oktay Yılmaz'ı ve ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

AK kadroların temel referans noktasının millet olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Bizler milletimize hizmet derdindeyken, birileri de bu hizmetlere gölge düşürmeye çalışıyor. Siyaset millete hizmet üretme alanıdır. Dolayısıyla ciddiyet gerektiren bir sahadır. Millete hizmet gibi bir dertleri olmayan, ciddiyetten uzak bir siyaset anlayışına milletimiz her platformda gerekli cevabı vermektedir. Ancak bu zatlar bunu anlamamakta ısrar ediyor. Çünkü bunların derdi millet değil, bunların gayesi hizmet değil. Gönlü millet için atan, şehirlerine ilçelerine mahallelerine değer katmak için çalışan AK kadroların hizmet anlayışının bir yansıması olan bu güzide tesisimizi Yıldırım'a kazandıran Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'ı kutluyorum. Balaban Mesire Alanı Yıldırım'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'a yaşayan bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bursa'nın en önemli avantajlarından biri yerel yönetimlerimizin vatandaşlara hizmet götürme anlayışıdır. İnsana dokunan hizmetleriyle Bursa'nın en büyük ilçelerinden biri olan Yıldırım kabuğunu kırmış durumda. Balaban Mesire Alanı şehrin çehresini değiştiren ilçenin marka değerini arttıran önemli bir sosyal yaşam alanı oldu. Balaban Mesire Alanımız piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası ile insanların yeşille kucaklaşmasına imkan tanıyacaktır. Bizim hizmet anlayışımızın merkezindeki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini de bu parkta hep birlikte görüyoruz. Böylesine fevkalade hizmetleri vatandaşla buluşturan çok kıymetli Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Balaban Mahalle Muhtarı Şerif Sevcan, Balaban Mesire Alanı'nı bölgeye kazandırdıkları için Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

Açılış törenin ardından protokol, alandaki vatandaşlarla sohbet etti.