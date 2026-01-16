Bursa\'da Alışveriş Merkezinde Kavga

Bursa'da Korupark alışveriş merkezinin otoparkında birbirine giren gençler, herkese korku dolu anlar yaşattı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Korupark AVM otoparkında meydana geldi. Birbirine laf atan gençler, biranda tekme yumruk kavgaya tutuştu.
Bir kişiyi ortalarına alan gençler, yerde yatan gence peş peşe tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle çocuklar dağıldı. Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı
