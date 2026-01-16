Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga

Bursa\'da Alışveriş Merkezinde Kavga
16.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korupark otoparkında gençler arasında çıkan kavga, vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

Bursa'da Korupark alışveriş merkezinin otoparkında birbirine giren gençler, herkese korku dolu anlar yaşattı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Korupark AVM otoparkında meydana geldi. Birbirine laf atan gençler, biranda tekme yumruk kavgaya tutuştu.

Alışveriş merkezinde tekme tokat kavga ettiler

Bir kişiyi ortalarına alan gençler, yerde yatan gence peş peşe tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle çocuklar dağıldı. Görüntüler üzerine soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

Alışveriş, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Bursa, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:10:07. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.