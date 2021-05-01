Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor - Son Dakika

Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor

01.05.2021 10:11

SAKARYA'da ormanda bulunup Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 3 aylık yavru ayı, bakıcılar tarafından günde beş öğün biberonla besleniyor.

SAKARYA'da ormanda bulunup Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 3 aylık yavru ayı, bakıcılar tarafından günde beş öğün biberonla besleniyor. 'Dolunay' ismi verilen yavru ayı, barınaktaki en küçük konuk olma özelliğini taşıyor.

Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ve günümüzde bakıma muhtaç ayıların bulunduğu Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Sakarya'da ormanlık alanda bulunan 3 aylık yavru ayı getirildi. Böylece, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren, koruma altındaki ayı sayısı 72'ye yükseldi. Yavru ayıya, barınak yetkililerince 'Dolunay' ismi verildi. Laktoksuz süt, bebek maması, bal, yumurta ve takviye vitaminlerle hazırlanan karışım, bakıcılar tarafından 'Dolunay'a biberonla içiriliyor. Günde 5 öğün beslenen yavru ayı, barınaktaki en küçük konuk olma özelliğini taşıyor.

'SAĞLIK DURUMU İYİ'Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, "Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş. Bu ayı daha sonra, Türkiye'nin tek aynı barınağı olan merkezimize nakledildi. Pazartesi günü teslim aldık. Genel muayenesini ve kontrollerini gerçekleştirdik. Yavru ayımızın durumunun gayet sağlıklı olduğunu tespit ettik. Şu an yavru olan ayımızı, laktozsuz süt, özel vitamin ve mineral karışımları, yumurta ve eklemiş olduğumuz besin takviyeleriyle besliyoruz. Yiyeceğini biberonla veriyoruz" dedi."BİZİM İÇİN SEVİNÇ KAYNAĞI OLDU"

Yeni gelen yavru ayının barınağın en genç üyesi olduğunu belirten Sezer, "Barınağımızın en yaşlı ayısı 37 yaşındaki Brütüs. Yeni gelen, 'Dolunay' ismini vermiş olduğumuz yavru ayımızın da 3 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Barınağımızın en küçük üyesi olması sebebiyle küçük ve sevimli olmasından dolayı bizim için bir sevinç kaynağı oldu. Barınağımızda görevli tüm personel gece gündüz onun bakımı ve beslenmesi amacıyla seferber olmuş durumdalar. Günde 6-7 kez besleniyor ve kontrolleri yapılıyor. Bizim için de güzel bir değişiklik oldu" diye konuştu.


- Bursa
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor
Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor

Rehabilitasyon Merkezi, Karacabey, Sakarya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor         
14:22
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti         
12:13
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı         
08:48
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:36:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da barınaktaki 3 aylık yavru ayı, biberonla besleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement