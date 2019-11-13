Bursa'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Umut C. (25) idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, Alanyurt Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Yıldırım'a (60) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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