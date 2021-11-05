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Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı - Son Dakika

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı

05.11.2021 13:40

Bursa'da diyaliz hastasıyken böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen, organ bağışı taahhüdünde bulundu.

Bursa'da diyaliz hastasıyken böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen, organ bağışı taahhüdünde bulundu.

Selime Yazar (27), böbrek yetmezliği tanısı konulduğu 2015 yılından itibaren yaşamını diyalize bağlı sürdürdü.

Tedavi sürecinde öğretmen olarak 2019'da atanan Yazar'a 3 ay önce Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde böbrek nakli yapıldı.

Sağlığına kavuştuktan sonra 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla nakil olduğu hastaneye gelen Yazar, organlarının tamamını bağışladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazar, böbrek yetmezliği rahatsızlığının başlamasının kendisi için büyük bir travma olduğunu söyledi.

Tanı konulduktan sonra hayatının değiştiğini, sosyal yaşamının eskisi gibi olmadığını anlatan Yazar, "Diyaliz makinem vardı. Geceleri buna bağlanıyordum. Bu yüzden planlarımı buna göre yapıyordum. Bir yerden bir yere gitmek, şehir dışına gitmek ya da başka bir evde kalmak benim için çok zordu. Önce medikal malzemelerimi düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

"Ağaçların sıhhatine bile imrenerek yürürdüm"

Hastalığın öz güvenini zedelediğini belirten Yazar, dinamik ve enerjik görünmek için bu durumu arkadaşlarından, öğrencilerinden gizlediğini dile getirdi.

Diyalize bağlanmanın çok yıpratıcı olduğunu vurgulayan Yazar, şöyle devam etti:

"Maddi ve manevi olarak çöküntü içindeydim. Çok sevdiğim yazar Peyami Safa'nın bir sözü var. 'Ağaçların sıhhatine bile imrenerek yürürdüm.' diyor. Kesinlikle bu duyguyu hissettim. Doktorlarım bana artık hemodiyaliz olmam gerektiğini söyledi. 'Ruhsal olarak buna kendini hazırla.' dediler. Çok üzüldüm ama öyle bir mucize oldu ki o hafta gece 02.00 sularında hastaneden arandım. Organ bağışı yapıldığı, acil gelmem gerektiği söylendi. Beklediğim o güzel mucizeye ulaşmıştım. Hemen heyecanla hastaneye gittim. Heyete çıktım, bana 'Senin de onayın varsa nakil olacaksın.' dediler. İnanamadım çünkü yıllardır beklediğim bir şeydi."

Yazar, nakil sonrası sağlığına kavuştuğunu, bundan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Öz güvenini de yeniden kazandığını bildiren Yazar, şunları kaydetti:

"Diğer insanlar gibi gayet sağlıklıyım. Bana bağış yapan kişiye minnettarım. İyi ki böyle bir karar vermiş. Keşke hepimiz bu şekilde olsak, empati kurabilsek. Hepimizin başına gelebilecek bir durum. O yüzden bu konuda bence daha fazla özen gösterelim. Ben de bunu çok iyi tecrübe ettiğim için bağış yapmaya karar verdim. Keşke herkes duyarlı olsa ve cana can katsa. Görünen mutlulukların dışında görünmeyen mutlulukların da olduğuna inanıyorum. Şu an ben mutluysam, sevinçliysem, başarı elde edeceksem bunu bana bağış yapan kişiye de borçlu olduğumu düşünüyorum. Çünkü şu an gayet iyi durumdayım."

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ise Selime Yazar'ın yeni bir yaşama tutunduğunu anlattı.

Organ naklinin önemine dikkati çeken Özdemir, "Organ nakli için bağışta bulunan vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Toplum duyarlılığının bundan sonra daha fazla olacağını da ümit ediyorum." dedi.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü Prof. Dr. Serdar Kahvecioğlu da Yazar'ın henüz üçüncü ayında olmasına rağmen hem kendisi hem ailesi hem de toplum için pozitif katma değer sağlayacak şekilde normal hayatına dönebildiğini ifade etti.

Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyaliz, Kasım, Bursa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Böbrek nakliyle sağlığına kavuşan öğretmen organlarını bağışladı - Son Dakika


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