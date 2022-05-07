Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

07.05.2022 14:18

Bursa'da, araç çalarak parçalayıp sattıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, araç çalarak parçalayıp sattıkları iddia edilen biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18-29 Nisan'da gerçekleşen otomobil hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, M.Ç, Ö.Y. ve V.T'nin araçlarının çalındıktan sonra parçalanıp satılmasına ilişkin şüphelilerin, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.Ö, E.S, Y.P. ve K.M.P. olduğu belirlendi.

Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Söz konusu çalıntı malları satın aldığı iddiasıyla gözaltına alınan F.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü Aracın çarptığı öne sürülen motosikletin sürücüsü öldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:07:29. #1.13#
SON DAKİKA: Çaldıkları araçları parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement