Bursa'da ipek böceği yetiştiriciliği eğitimi başladı - Son Dakika

Bursa'da, Tarım ve Orman Bakanlığının "İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi" kapsamında üreticilere eğitim veriliyor.

Kentte bir otelde düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, etkinlikte yaptığı konuşmada, ipek böceği üretiminin artırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İpek böceğinin özellikle kırsal alanlarda yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini anlatan Aygül, şunları kaydetti:

"Bursa, ipek böceği konusunda önemli bir geçmişe sahip. Bundan sonraki süreçte birliklerimiz ve sektör paydaşlarımızla bir araya gelerek bu işi büyütmemiz gerekiyor. Türkiye'de şu anda yaklaşık 60 ilde ipek böcekçiliği yapılıyor. Bakanlığımız üretimin artırılması çalışmalarını sürdürüyor. Bu eğitimlerin de hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Işık ve üreticiler ile eğitimciler katıldı.