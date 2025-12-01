Bursa'da Kayalık Alandan Düşen Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Kayalık Alandan Düşen Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Kayalık Alandan Düşen Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti
01.12.2025 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 yaşındaki iki arkadaş doğa yürüyüşünde kayalık alana düştü; biri hayatını kaybetti, diğeri yaralı.

Bursa'da öğle saatlerinde Uludağ eteklerinde bulunan Balaban Mahallesi'ne gelen 16 yaşındaki okul arkadaşları Şahin Öztop ile Alperen N., doğa yürüyüşü yapmak üzere ormana girdi.

KAYALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜLER

Bir süre yürüyüş yapan iki arkadaş, Kanlı Göl mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan bölgede yaklaşık 3 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Başını kayaya vuran Şahin Öztop ve Alperen N. yaralandı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

60 KİŞİLİK EKİP 2 SAATLİK MÜCADELE VERDİ

Alperen N.'nin ihbarı üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik ekip, yaralılara ulaşmak için çalışma başlattı. Araziye çıkan ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yaralılara ulaştı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Ekipler, bilinci kapalı olan Şahin Öztop ile Alperen K.'yı, ilk müdahalenin ardından yerleşim alanına indirdi. Yaralılar, burada bekleyen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin Öztop, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alperen N.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Bursa'da Doğa Yürüyüşünde Trajedi: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Acil Durum, Yıldırım, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kayalık Alandan Düşen Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’deki saldırıların ardından Türkiye’den tepki: Endişeyle karşılıyoruz Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle gitti, safra kesesinden 20 bin taş çıkarıldı
Polisten kaçtı, kaza yaptı Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Polisten kaçtı, kaza yaptı! Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya’da şiddetli rüzgar ağaç devirdi Antalya'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Tuzla’da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi Korku içinde binayı boşalttılar Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar
Meksika’da bar katliamı 7 kişi hayatını kaybetti Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti
Berberde kan gövdeyi götürdü Yaralanan 7 kişiden 1’i hayatını kaybetti Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

23:56
Seçim sonuçları belli oldu İşte Özgür Özel’in yeni A takımı
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
23:03
DEM Parti’den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile ’ittifak’ mümkün mü
DEM Parti'den net yanıt geldi: AK Parti ve MHP ile 'ittifak' mümkün mü?
22:46
Sergen Yalçın: ’Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı’
Sergen Yalçın: 'Galibiyet Çok Önemliydi, Takım İyi Oynadı'
22:31
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
İsrail Savunma Kuvvetleri android telefonları yasakladı, Iphone zorunlu oldu
21:51
Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük karşısında moral depoladı
20:59
Görüntüler infial yaratmıştı Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
Görüntüler infial yaratmıştı! Küçük çocuğa dehşeti yaşatan cani bakın kim çıktı
19:56
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
7 işçiye mezar olan tesisin sahibi hayatını kaybetti
19:09
Yozgat’ta dev altın rezervi keşfi Değeri yaklaşık 4 milyar dolar
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar
18:15
Kalın bağırsağı yırtıldı Şaka diye makatına hava bastılar
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
18:00
Partizan taraftarları, Obradovic’in ayrılığını antrenmanda protesto etti
Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti
17:55
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte’de dünya evine girdi
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 00:36:45. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Kayalık Alandan Düşen Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.