Bursa'da sahte "kekeme profesörü" yeniden yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da kendisini profesör olarak tanıtıp 33 kişiyi kekemelik ve konuşma bozukluğu konusunda tedavi etme vaadiyle dolandırmaktan 55 yıl hapis cezasına çarptırılan ancak istinaf mahkemesinin kararının ardından yeniden yargılanmasına başlanan sanık, hakim karşısına çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Emre Nuri Korkut (43), avukatı ve davacı Erdal Beşer katıldı.

Korkut, avukatının istinaf başvurusu üzerine Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesince alınan karara ilişkin savunmasını yaptı.

Pişmanlık duyduğunu belirten Korkut, bu süreçte mağdurların zararlarını karşıladığını ifade etti.

Şikayetinin sürdüğünü dile getiren Beşer ise sözde tedavi karşılığında ödediği paranın suç tarihi itibarıyla değil, mevcut koşullarına uyarlanmış şekilde kendisine verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2018 yılında bir ihbar üzerine kekemelik ve konuşma bozukluğu üzerine faaliyette bulunan Emre Nuri Korkut'a ait merkezde inceleme yapmıştı.

Azerbaycan Üniversitesinden mezun olduktan sonra akademik çalışmalar yaptığını ve profesör olarak Türkiye'ye geldiğini ileri süren Korkut'un bu yönde sahte belgeler düzenlediğini tespit eden ekipler, onu gözaltına almıştı.

Tutuklanan Korkut, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesince 2019 yılında 33 mağdurun her biri için 1 yıl 8 ay olmak üzere 55 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatının itirazını değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, suçun uzlaştırma kapsamında kalmasından dolayı Korkut'un yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vermişti. Bunun üzerine sanığın yeniden yargılanmasına başlanmıştı.