Bursa'da trafik düzenlemesi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16- 19 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Bursa'daki bazı yollar, asfalt kaplama çalışmaları kapsamında ulaşıma kapatılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü tarafından sokağa çıkma yasağı uygulandığından beri devam eden asfalt kaplama çalışmaları kapsamında 4 günlük kısmi sokağa çıkma yasağı döneminde Bursa- Ankara yolu başka olmak üzere farklı güzergahların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Çalışma kapsamında Merinos- Gökdere arası (Ulubatlı Hasan Bulvarı), Yıldırım Namazgah Caddesi, Yakın Çevre Yolu-Vakıf Kavşağı Otosansit Kavşağı arasının çalışmalar kapsamında ulaşıma kapatılacağı, bu süre içerisinde trafiğe çıkmak zorunda kalan sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği belirtildi.