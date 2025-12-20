Bursa'da kavşakta feci kaza! 1 ağır yaralı - Son Dakika
Bursa'da kavşakta feci kaza! 1 ağır yaralı

20.12.2025 00:43
Bursa'nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa asfaltı üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Ekipler, kazanın oluş şeklinin netleşmesi için tutanak tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin A. (23) idaresindeki otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken, kavşakta "sola dönülmez" levhasına rağmen sola dönüş yaptı. Bu sırada Bursa istikametinden Mudanya yönüne ilerleyen Kadir M. (45) yönetimindeki araçla kavşak içerisinde çarpıştı.

KAVŞAKTA FECİ KAZA

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil savrularak üst geçit ayağına çarpıp durabildi. Kazada hava yastıkları açılırken, sürücü Kadir M. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araç içerisinde bulunan yaklaşık 15 yaşlarındaki bir çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından araçlardan birinin sürücü Metin A., durumu ağabeyine bildirdi. Olay yerine gelen ağabey, aracın durumunu görünce sinir krizi geçirdi. Şahıs, bekçi ve polis ekiplerinin yardımıyla sakinleştirildi.

Trafik polisleri kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler, kazanın oluş şeklinin netleşmesi için tutanak tutarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

